الحويج ونظيرته التونسية يطلقان مبادرة ممر لتجارة العبور إلى إفريقيا

11 أغسطس، 2023 10:25 م
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الحويج ونظيرته التونسية
الحويج ونظيرته التونسية

أخبار ليبيا 24  

اتفق كل من وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج ونظيرته التونسية كلثوم بن رجب، على مبادرة “ممر لتجارة العبور إلى أفريقيا” .

جاء ذلك خلال زيارة الحويج للعاصمة تونس رفقة وفد ليبي، لإطلاق مبادرة الممر التجاري الإفريقي بين تونس وليبيا في اتجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وخلال الزيارة عقد لقاء بمقر وزارة الاقتصاد التونسية لبحث التدابير الإجرائية واللوجستية التي ترتبط بتسيير المسالك التجارية عبر معبر رأس جدير، ومناقشة السبل التي تسهم في تسهيل حركة البضائع والتجارة بين البلدين وتذليل العقبات التي تواجهها.

وتقرّر خلال اللقاء تشكيل فريق الاستجابة السريعة لمعالجة العقبات التي تحدث في معبر رأس أجدير، في إطار التزام الحكومتين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الحركة التجارية عبر الحدود.

11 أغسطس، 2023 10:25 م
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