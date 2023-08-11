الحكومة: حماد يعطي تعليمات للبدء الفوري لتحسين خدمات مركز بنغازي الطبي

أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة المعينة من البرلمان، إن رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد أعطى تعليمات بالبدء الفوري في معالجة مشاكل مركز بنغازي الطبي للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأجرى حماد، الخميس، زيارة تفقدية لمركز بنغازي الطبي، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، حيث التقى خلال الزيارة مع مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العربي.

وأضافت الحكومة، أن حماد اطلع على سير عمل المركز واحتياجاته وعلى كافة النواقص التي يعاني منها، حيث أكد على سعي الحكومة وحرصها على تقديم الدعم اللازم للمستشفى بالمواد التشغيلية وأدوية الأورام وسداد بعض القيم المترتبة على بعض الالتزامات السابقة على المستشفى.

وقالت الحكومة، إن رئيس الوزراء شدد على دعمه لتشغيل وصيانة مصنع توليد الأكسجين وصيانة التكييف المركزي، ودعم الصيدلية المركزية بالمركز وسداد مرتبات العمالة الأجنبية لضمان استمرارهم في العمل على أكمل وجه.

وأضافت، كما شدد على توفير الأسِرّة والعمل على شراء أجهزة الطب النووي والكشف الإشعاعي والتصوير بالرنين المغناطيسي وفق العقود المبرمة إضافة إلى دعم قسم النساء والولادة وغيرها من الأقسام الحيوية بالمركز.