إعادة فتح معبر الذهبية بعد ساعات من إغلاقه

أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر إعادة فتح معبر ذهبية وازن الحدودي مع تونس، وذلك في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس فجر الجمعة .

وذكرت المصادر أن الحركة استؤنفت لتعود السيارات الليبية تتدفق منذ صباح اليوم الجمعة على المعبر بصفة عادية، مع كلّ إتمام الإجراءات الحدودية بصفة عادية، ومحافظة السلطات الأمنية والديوانية على الجانب التونسي بالمعبر على جاهزيتها وتمركزها المعتاد.

وأفادت المصادر أن المعبر أغلق يوم أمس لساعات، اقتصرت خلالها الحركة على عودة كل من الليبيين والتونسيين إلى بلادهم فقط.

وقالت مصادر اعلامية ليبية أن إغلاق معبر الذهبية ناتج عن تعمد إيقاف منظومة الجوزات ووسائل الاتصال بالمنفذ عدة مرات لعرقلة المسافرين.

وقال مصدر بالمعبر :”الإغلاق جراء توقف منظومة الجوازات ووسائل الاتصال بالمنفذ ما أثر على حركة المسافرين”.

وفي المقابل، قالت صحيفة الأخبار الليبية إن الأجهزة الأمنية الليبية قامت بإغلاق معبر وازن ذهيبة حيث منعت السيارات والشاحنات الليبية من الدخول إلى تونس بسبب سوء المعاملة من الجانب التونسي والتحجج بالمنظومة .

وبحسب مصادر محلية تم بدء إفراغ المنطقة الفاصلة بين الجانبين ومنع السيارات التونسية من الدخول إلى ليبيا.

وأوضح مدير منفذ وازن الحدوي مع تونس سيفاو مزيدة، الخميس أسباب وملابسات قرار إغلاق المنفذ .

وقال سيفاو مزيدة، في تصريحات نشرتها منصة فواصل إن الجانب التونسي عرقل حركة المعبر منذ الأربعاء، و الخميس أيضا، فمنذ الـ 10 صباحا حتى 2 ظهرا، لم تدخل سوى 4 سيارات”.

ولفت مزيدة ان إرجاع الجانب التونسي المواطنين الليبيين على الرغم من وجود حالات طبية طارئة، متحججًا بأسباب منها توقف منظومة الجوزات وتعطل جهاز التفتيش “السكنر”.

وأشار مدير منفذ وازن الحدوي مع تونس أن كل ذلك أدى إلى عرقلة حركة المسافرين وانتظارهم لساعات طويلة في ظل درجة الحرارة المرتفعة.