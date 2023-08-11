الكمية تقدر بـ”700″ لتر .. أمن زليتن يداهم منزل يمتهن صاحبه صناعة الخور المحلية وبيعها

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء التحري بمديرية أمن زليتن من ضبط شخص يقوم بتصنيع الخمور محلية الصنع داخل منزله في المدينة .

وتأتي هذه الخطوة ضمن الحملة الأمنية وبناء على تعليمات مدير الأمن في مكافحة الجرائم الخطيرة والظواهر السلبية بالمدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ونشرت المكتب الإعلامي للمديرية أن معلومات وردت من لأعضاء التحري أمس الخميس مفادها وجود شخص يقوم بتصنيع الخمور محلية الصنع بداخل منزله.

تم فتح محضر تحري بالخصوص وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي أمرت بالقبض على صاحب المصنع، وتفتيش المنزل وتحريز كل مايشكل حيازته جريمة.

وعلى الفور انتقلت دوريات القسم بإشراف مباشر من رئيس القسم حيت تمكنوا من ضبط صاحب المصنع وهو يدعى (م.ر.ع) مواليد 1974م.

ومن خلال تفتيش المنزل تم العثور على أواني للطبخ وقنينات تنبعت منها رائحة كريهة تشبه رائحة الخمر تقدر بــ”700″ لتر تقريبًا .

يشار إلى أنه اتخذت الإجراءات القانونية ضد الجاني وأحيل للنيابة العامة تحت حراسة الشرطة.