وزارة الصحة بالحكومة الليبية تعلن تسجيل ست حالات حروق بسيطة جراء حريق اندلع بمستشفى خاص ببنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الخميس، تسجيل 06 إصابات بحروق بسيطة واختناقات جراء الحريق الذي اندلع بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المصابين نقلوا بواسطة جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لها إلى مركز بنغازي الطبي.

وأكدت الوزارة، السيطرة على حريق بالمستشفى الليبي الدولي (خاص) من قبل فرق الإنقاذ والإطفاء وهيئة السلامة الوطنية تمكنت من السيطرة على الحريق والذي اندلع اليوم الخميس بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي.

وأكدت الوزارة تجهيز 100 سرير إيواء و30 سرير عناية فائقة، واستنفار جميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز، بعد حدوث حريق ضخم بأحد المستشفيات الخاصة في بنغازي.

كما أكدت، أن أوضاع المصابين الطبية مستقرة، وهم الآن تحت متابعة ورعاية المختصين، كما أكدت أن حالة الاستعداد والتأهب في مركز بنغازي الطبي هي على أعلى المستويات.