نواب وأعضاء الأعلى للدولة ووزراء عن الجنوب يعتبرون الكوني ممثلا لهم لمتابعة الأوضاع في المنطقة

أخبارليبيا24

أكد أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة ووزراء حكومة الوحدة الوطنية عن الجنوب أن يكون النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ممثلا لهم لمتابعة كل مايتعلق بالجنوب لتحقيق تنميته و استقراره.

وقال الكوني خلال لقائه مع أعضاء مجلسي البرلمان والدولة، وعدد من الوزراء إن الجنوب هو العمق الاستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته، ويعاني تدني كبير في مستوى الخدمات.

وأضاف النائب أن وضع الجنوب نتيجة الصراعات التي شهدتها المنطقة، موضحا أن الموارد التي يزهر بها الجنوب الليبي يجب استثمارها الاستثمار الأمثل .

وطالب الكوني المجتمعون العمل على وضع الرؤى، والأفكار التي تساهم في تحقيق تنمية مكانية في عديد المجالات لاسيما الصناعة والزراعة، والطرق التي تربط بين المناطق واعادة تأهيل المطارات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولفت إلى أن الوضع في دول الجوار، سيعود بالسلب على ليبيا، ومناطق الجنوب بالدرجة الأولى التي ستتكبد تباعات نزوح مواطني تلك الدول الذي سيؤثر على ديمغرافيا المنطقة، مشيرا للجهود المبذولة مع دول الجوار لإعادة استقرار دولتي النيجر والسودان