مدير مركز الامتحانات يعتذر لـ “10” من طلبة الشهادة الثانوية ضاعت أوراق إجاباتهم

أخبار ليبيا 24

قدم مدير عام المركز الوَطنِي للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود” اعتذاراً لــ 10 من طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي ضاعت أوراق إجاباتهم، كما قدم لهم التهاني بمناسبة إعلان نجاحهم .

وفي كلمة مسجلة تم نشرها عَبر صفحة الوزارة أمس الثلاثاء، قال .. “من المُزعج أن يحرم ابننا الطالب من فرحة النجاح يوم إعلان النتيجة”، متعهداً بالتحقيق في الموضوع، مؤكداً أنَّ سبب تأخر إعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي هو الأوراق المفقودة أو الضائعة.

و بشأن المعالجة التي قام بها المركز، قال “السيد أحمد” أنه تمت إعادة احتساب نتيجتهم، وتعويضهم وفقاً لما ورد في المادة 103 من لائِحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم 1013 لسنة 2022م، والتي تنص على “إذا فقدت ورقة الإجابة وسجلت في محضر الملاحظين، ولم يكن للتلميذ أو الطالب دور في فقدانها فيعطى درجة تساوي متوسط درجاته في المقررات الأخرى ويصدر بذلك قرار من مدير عام المركز الوطني للامتحانات”.

وَجدد في كلمته مباركته للطلاب نجاحهم وهم: الطالبات “مروة عبدالله عمر شتوان” – “شذى ناجم بلعيد” – “ميارة رمضان محمد صالح” – “مرام ميلود مفتاح الحداد”، والطلاب “محمد المنير أبو القاسم الفلاح” – “أحمد الصيد البشير صالح” – “علي أحمد شرف امبارك” – “عُدَي محمد سالم العمامي” – “المعتز بالله اشطيبة” – “سند الجيلاني داوود سعيد”.

وقال في ختام كلمته أن التحقيق لا يزال متواصل في قضية هذه الأوراق المختفية، مضيفاً قوله.. “مثلما أنصفنا الطلاب فإنه لن يُفلت المقصرين من العقاب إدارياً، وإذا اضطر الأمر أن يتحول جنائياً، وسنعتبرها قضية تزوير حتى لا تتكرر مستقبلا”.

يشار إلى أن إجمالي أوراق الإجابة لِطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لهذا العام بلغ مليون وثلاثمائة وأربعة وستون ألف ورقة إجابة.