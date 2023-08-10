ليبيا تقدم مواد إغاثة لمهاجرين عالقين على الحدود مع تونس

أخبار ليبيا 24

قدّم فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير مواد إغاثية لـ150 مهاجرًا غير نظامي عالقين على الحدود الليبية التونسية.

وأشار الجهاز، في بيان له إلى أنه أجرى الكشف الطبي الكامل للمهاجرين، وأعدَّ تقريرًا مفصلاً عن وضعهم الصحي.

وأظهرت نتائج الفحص الطبي عن وجود امرأة حامل في الشهر الخامس تعاني من جفاف، بالإضافة إلى طفلة تعاني من اكزيما طفح جلدي من الدرجة الثانية، وشاب يعاني من أزمة ضيق تنفس لعدم توفر بخاخ للحساسية، إضافة إلى عدة حالات حروق خفيفة نتيجة الشمس الحارقة وارتفاع درجة الحرارة.

وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى وجود 350 مهاجرًا ما زالوا عالقين في رأس جدير وهي منطقة ساحلية تبعد 35 كيلومترًا تقريبًا عن العسة.

وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تونس بالقيام بعمليات طرد جماعي للمهاجرين إلى مناطق حدودية نائية ومهجورة قرب ليبيا والجزائر، فيما تنفي تونس ذلك.