كمين محكم على الطريق العام يطيح بتاجران ممنوعات

أخبار ليبيا 24

تمكن عناصر إدارة التحقيقات والاستفاء بجهاز البحث الجنائي من ضبط تاجران ممنوعات في كمين محكم نصب لهم على الطريق العام في مدينة بنغازي.

جاء ذلك بعد تلقي إدارة التحقيقات لمعلومات مصدرية عن وجود تاجران ممنوعات في منطقة الليثي بمدينة بنغازي وهما دائمين التنقل معا.

ووفق تلك المعلومات تم تحديد الأماكن التي يترددون عليها وتم تحديد مسارهما بدقة وتحديد نقطة معينة بالقرب من مفترق الخليج في المنطقة نصبت فيها مجموعة التحري والقبض التابعة لإدارة التحقيقات والاستفتاء كمينا أدى للقبض عليهم متلبسين.

وخلال تفتيش المركبة الالية التي كانا يستقلانها عثر أعضاء مجموعة التحري والقبض على نصف كيلو من مخدر الحشيش و(24) قطعة حشيش مختلفة الاحجام إضافة لـ(65) قرص مهلوس.