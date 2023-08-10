في ذكرى تأسيسه.. السفارة الأمريكية تدعم الالتزام بجيش ليبي موحد

أخبار ليبيا 24

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا دعمها التزام الجنود الليبيين بليبيا آمنة وذات سيادة وجيش موحد.

جاء ذلك في تغريدة لها عبر تويتر، لتهنئة جميع الجنود الليبيين وهم يحتفلون بالذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي التي توافق 9 من أغسطس.

وقالت السفارة الأمريكية: “نتمنى لجميع جنودكم النجاح المتواصل ونحن ندعم التزامكم بليبيا آمنة وذات سيادة وجيش ليبي موحد”.

وتحيي ليبيا في التاسع من أغسطس الذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي، تحت قيادة الملك إدريس السنوسي، لمواجهة الاستعمار الإيطالي.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، ضباط رئاسة أركان الوحدات الأمنية بمناسبة الذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي.

وأثنى المشير حفتر خلال اللقاء على دور رئاسة أركان الوحدات الأمنية وعلى انضباط وجاهزية كافة وحداتها.

كما حث القائد العام على بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة للرفع من كفاءاتهم.