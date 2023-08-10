في أول لقاء بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة.. تكالة يبحث مع باتيلي مخرجات “6+6”

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، وهو أول لقاء بعد فوز تكالة برئاسة المجلس.

جاء ذلك في لقاء اليوم الخميس في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول مسعود اعبيد والنائب الثاني عمر العبيدي ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

وهنأ المبعوث الأممي أعضاء مكتب الرئاسة لمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، مبديا أمله في التعاون للمضي قدما بالبلاد والوصول بها للسلام والاستقرار.

وتناول الاجتماع سبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.