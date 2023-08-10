ضبط شخص في حالة سُكر قام بالاعتداء على مواطن وسلب مركبته في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء التحريات بمديرية أمن بنغازي من القبض على شخص قام بسلب مركبة آلية والتعدي بالضرب على سائقها في منطقة حي السلام في بنغازي .

جاء ذلك استجابة لشكوى المواطن “المجني عليه” بعد قيام شخص في حالة غير طبيعة بالتعدي عليه وسلب سيارته بمنطقة حي السلام .

وأصدر رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب .

وخروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة للتحري وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب وتحديد اتجاه المركبة المسلوبة، وعند وصولهم شاهدوا الشخص المطلوب وهو يقود المركبة التي قام بسلبها من الشاكي وعلى الفور تم مطاردته.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمديرية أنه عند إلقاء القبض عليه ابدى مقاومة شديدة لأعضاء التحريات وتم التعامل معه وضبطه في حالة سُكر والانتقال به إلى القسم واسترجاع المركبة المسلوبة وتم إيداعه بالحجز القانوني للقسم إلى حين عودته إلى رشده و بالاستدلال معه حين عودته إلى رشده تبين انه يُدعى ع.خ.م من مواليد 1986 ليبي الجنسية واعترف بسلب مركبة الشاكي والاعتداء عليه بالضرب و اعترف بتعاطيه المواد المُسكرة .