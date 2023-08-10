ساباديل: بعثة الاتحاد الأوروبي مستمرة في العمل مع الرئاسي للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم

أخبار ليبيا 24

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل استمرار عمل البعثة مع المجلس الرئاسي، لأجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم، معلنًا أن البعثة بكامل أعضائها، ستباشر أعمالها خلال الفترة القريبة المقبلة من طرابلس.

وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، بدعم البعثة لجهود المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، وعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وجهود توحيد المؤسسات.

وعبَّر اللافي عن تمنياته للسفير الأوروبي، بالتوفيق في أداء المهام التي ستسند إليه مستقبلاً، مشيدًا بتعاون البعثة الأوروبية مع المجلس الرئاسي، خلال فترة عمله، والتي أسهمت في تطوير العلاقات، بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

وجاء ذلك خلال استقبال النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الأربعاء، بديوان المجلس سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.