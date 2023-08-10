المركز الوطني للأرصاد: درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية على معظم ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، وخلال اليومين القادمين، أنه لا تغير في حالة الطقس، حيث الأجواء معتدلة على أغلب مناطق البلاد.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز فإن درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على معظم مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29–33)مْ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، حالة السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (28-33)مْ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة، حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-41)مْ.