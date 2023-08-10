حماد يقف على حجم الأضرار بالمستشفى الليبي الدولي ببنغازي بعد الحريق

أخبار ليبيا 24

وقف رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، اليوم الخميس، على حجم الأضرار التي لحقت إلى المستشفى الليبي الدولي (الخاص) في بنغازي جراء الحريق الضخم الذي تعرض له.

وحمّد رئيس الحكومة على سلامة المرضى والنزلاء والأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى.

وثمّن حماد، جهود رجال القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والشرطة الزراعية وهيئة السلامة الوطنية، ومركز طب الطوارئ والدعم وكافة المواطنين وسكان المنطقة وكل من ساعد في إخماد الحريق في أسرع وقت، وتقليل الأضرار، ومنع حدوث أية أضرار بشرية أو مادية.

واندلع حريق ضخم بالمستشفى الواقع في شارع فينيسيا، وتمكنت فرق الدفاع المدني بنغازي والفرق المساندة من الأمن والمواطنين، من إخماد الحريق.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 06 إصابات بحروق بسيطة واختناقات جراء الحريق الذي اندلع بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المصابين نقلوا بواسطة جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لها إلى مركز بنغازي الطبي. وأكدت تجهيز 100 سرير إيواء و30 سرير عناية فائقة، واستنفار جميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز، بعد حدوث حريق ضخم بأحد المستشفيات الخاصة في بنغازي.

كما أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، استقبال حالتي اختناق لعناصر الدفاع المدني، أثناء عملية إخماد الحريق.