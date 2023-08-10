حالتي اختناق لرجال الإطفاء أثناء إخماد حريق بأحد المستشفيات ببنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، اليوم الخميس، استقبال حالتي اختناق لعناصر الدفاع المدني، أثناء عملية إخماد حريق بأحد المستشفيات الخاصة في بنغازي.

وأكد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 استقبال مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث حالتي اختناق لرجال الدفاع المدني أصيبوا أثناء إخماد الحريق بالمستشفى الليبي الدولي.

يأتي ذلك بينما أكد المستشفى الليبي الدولي (غير حكومي) في بنغازي، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي أضرار بشرية جراء الحريق الذي اندلع بالمستشفى.

وكتب في تدوينة على فيسبوك: “دفع الله ما كان أعظم.. لا أضرار بشرية والحمد لله رب العالمين”.

واندلع حريق ضخم بالمستشفى الواقع في شارع فينيسيا، لأسباب غير معروفة حتى اللحظة، وتمكنت فرق الدفاع المدني بنغازي والفرق المساندة من الأمن والمواطنين، من إخماد الحريق.

كما أكدت بلدية بنغازي عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحريق. وأثنت البلدية على جهود أفراد هيئة السلامة الوطنية وجهاز الإسعاف السريع وجميع الأجهزة الأمنية على ما بذلوه من جُهد وعمل.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لإخماد الحريق، وعمليات إخلاء المرضى من داخل المستشفى. وبين مقطع فيديو إخراج المرضى عبر نوافذ المستشفى.

ونتيجة للحريق، فقد أكدت العديد من المستشفيات والمصحات الخاصة في بنغازي أنها على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات المصابة جراء اشتعال النيران داخل المستشفى الليبي الدولي وتقديم الإسعافات الأولية للمرضى واستقبال حالات النساء والولادة.