أخبار ليبيا 24

ناشد رئيس لجنة إعادة التأهيل بجهاز النهر الصناعي الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الخط الناقل اجدابيا-بنغازي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوصلات غير الشرعية للحد من الاعتداءات.

وعقدت لجنة إعادة التأهيل بجهاز النهر الصناعي، الأربعاء، اجتماعها الثاني عشر لمتابعة أعمال التعبئة بالخط الناقل إجدابيا-بنغازي والمشاكل والعراقيل التي تواجهها فرق التشغيل والصيانة في عمليات التدفق المائي من محاولات العديد من المواطنين تركيب وصلات غير شرعية.

والثلاثاء أكد جهاز النهر الصناعي، أنّه أثناء أعمال التعبئة لوحظ وجود تسرب بالغرفة 130-45 وبعد الفحص والكشف تبين وجود وصلة غير شرعية من قبل أحد الأشخاص.

وقبل خمسة أيام أعلن جهاز النهر الصناعي استكمال جميع أعمال الإصلاحات بالمحطة 41، حيث أعطى رئيس اللجنة الإدارية بالجهاز الإذن بانطلاق المياه بالخط الناقل إجدابيا-بنغازي.