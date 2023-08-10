تكتل غرب إفريقيا يُنشط قوة احتياطية تحسبا لتدخل محتمل في النيجر

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أمرت كتلة دول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الخميس بتفعيل قوة احتياطية لاستخدامها المحتمل ضد المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب في النيجر في يوليو، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي لكن جميع الخيارات بما في ذلك القوة مطروحة على الطاولة.

وتحدى المجلس العسكري الموعد النهائي في 6 أغسطس للتخلي عن منصبه الذي حددته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبدلاً من ذلك أغلق المجال الجوي للنيجر وتعهد بالدفاع عن البلاد ضد أي هجوم أجنبي.

وبعد قمة لرؤساء دوله في العاصمة النيجيرية أبوجا، تعهدت الكتلة بفرض عقوبات وحظر سفر وتجميد أصول على أولئك الذين يمنعون عودة الرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم إلى السلطة.

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو ، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا: “لم يتم استبعاد أي خيار من على الطاولة ، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير”.

وقال “آمل أن نتمكن من خلال جهودنا الجماعية من التوصل إلى حل سلمي كخريطة طريق لاستعادة الاستقرار والديمقراطية في النيجر”. “لم نفقد كل شيء بعد.”

وتمت قراءة، بيان رسمي، تضمن قرارا يطلب من قادة دفاع الكتلة “تفعيل القوة الاحتياطية للإيكواس بكل عناصرها على الفور”.

وتحدث قرار آخر عن الأمر “بنشر القوة الاحتياطية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لاستعادة النظام الدستوري في جمهورية النيجر”، تلاه على الفور قرار آخر تحدث عن إعادة هذا النظام “بالوسائل السلمية”.