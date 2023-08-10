تكالة يلتقي ممثلي مجلس الدولة في اللجنة المالية العليا

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اليوم الخميس، بممثلي المجلس في اللجنة المالية العليا، رفقة النائب الأول مسعود اعبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي والمقرر بلقاسم دبرز.

وتناول الاجتماع في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مجريات سير عمل اللجنة وما أنجزته من مهام خلال مسيرة عملها طيلة المدة الماضية، حيث أكد الحضور “دعمهم اللامحدود” للجنة.

وفي يوليو الماضي، شكل المنفي اللجنة التي تضم 17 عضوا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب ومجلس الدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

وحدد قرار المنفي اختصاصات اللجنة في إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها. ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة، وأخيرا الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية.