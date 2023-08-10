تحصل عليها مقابل 50 دينارا.. ضبط وافد يحمل هوية مزورة في جالو

10 أغسطس، 2023 3:04 م
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أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الواحات بجالو، اليوم الخميس، من ضبط وافد بحوزته بطاقة هوية وطنية مزورة، خلال تفتيش اعتيادي في البوابة الإلكترونية جالو.

وأوضحت المديرية أن رجال الأمن اشتبهوا في أوراق المتهم، ليحيلوه إلى قسم البحث الجنائي، وهناك اعترف بتزوير بطاقته عبر أحد الأشخاص في مدينة سبها مقابل 50 دينارا.

واتضح أن المتهم يحمل الجنسية التشادية، واتُخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، ثم أحيل إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

10 أغسطس، 2023 3:04 م
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