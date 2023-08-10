المنفي: نسعى لبناء جيش قوي بعيدا عن الجهوية

10 أغسطس، 2023 1:20 ص
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أخبار ليبيا 24

قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن المجلس يسعى لبناء جيش حديث قوي بعيدا عن الجهوية والفئوية.

وأضاف ، في كلمة خلال احتفالات الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي بميدان الشهداء في طرابلس: “إما وطن واحد بجيش واحد أو سنوات وأحقاب مقبلة من الحروب الأهلية، وضياع للمقدرات والحروب والتشظي الوطني”، داعيا إلى الوحدة والتسامح، وبناء الوطن على خطى الأجداد.

وتابع المنفي: “إن هذه الذكرى تحية وفاء للجيش الليبي الذي نعتز به ونفاخر، وهو رمز وحدة الدولة وسياج مناعتها وصلابة قوتها، والمؤسسة الوطنية التي يلتف حولها الليبيون في كل وقت وحين”.

وشدد على أن 9 أغسطس (ذكرى تأسيس الجيش الليبي) مناسبة يجتمع فيها الليبيون، ليؤكدوا وحدتهم وإيمانهم بليبيا قوية موحدة مستقلة، معربا عن تقديره التضحيات التي بذلت في سبيل تراب ليبيا.

وانطلقت، مساء الأربعاء بميدان الشهداء في طرابلس، احتفالات الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي، بحضور المجلس الرئاسي، ممثلا في رئيسه محمد المنفي، وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

10 أغسطس، 2023 1:20 ص
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