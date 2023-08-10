“المريمي”: مجلس النواب لم يكن يومًا معرقلًا للانتخابات

10 أغسطس، 2023 9:19 ص
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فتحي المريمي
فتحي المريمي

أخبار ليبيا 24 

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن مجلس النواب لم يتوان في تقديم كل ما هو صالح لإجراء الانتخابات في البلاد ولم يكن أبدا معرقلا للانتخابات، بل ساهم في استتباب الأمن واستقرار البلاد.

وأشار المريمي في تصريحات متلفزة إلى أن مجلس النواب قدم قبل ذلك القوانين الانتخابية، لكن بسبب القوة القاهرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات لم يتم إجرائها في الموعد.

وأوضح أن المجلس يقوم حاليا بما يجب القيام به، وهو مناقشة القوانين واعتمادها وإحالتها للمفوضية العليا للانتخابات.

10 أغسطس، 2023 9:19 ص
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