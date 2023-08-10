استطلاع: 62.5 بالمئة يصوتون بـ (لا) على إمكانية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية قريبا

أخبار ليبيا 24

صوّت 62.5 بالمئة، في استطلاع لأخبار ليبيا 24، بأنه من غير المتوقع أن تشهد ليبيا توحيدًا للمؤسسة العسكرية في القريب العاجل.

وتزامنا مع ذكرى تأسيس الجيش الليبي الـ 83، يوم أمس الأربعاء 08 أغسطس 2023، طرحت أخبار ليبيا 24 على متابعيها بمنصتي التواصل الاجتماعي “إكس” المعروف سابقا بـ “تويتر” وعلى “فيسبوك”، سؤال: برأيك هل من الممكن توحيد المؤسسة العسكرية في القريب العاجل؟ وأجاب 62.5 % من المشاركين على موقع “إكس” بـ (لا) فيما أجاب 37.5 % بـ (نعم).

وفي التعليقات على منصة “فيسبوك” كتب، صاحب الحساب أبو النعيم محمد: “لماذا لا.. اللهم وحد صفوفهم ووحد كلمتهم لكيد أعداء أهلنا في ليبيا والرفع راية الإسلام”.

وكتب جمال الفيتوري: ” لا يمكن توحيد الجيش في ظل وجود تركيا، لأنها هي من تحرض على عدم التوحيد بحجة لن أقف معكم كان حفتر حاربكم.. والكل عارف”.

من جانبه كتب صاحب الحساب “قمة القمة”: “لن يسمح الثوار الأشاوس بذلك مهما كلف الثمن”. بينما كتب صاحب الحساب “جمعة بيدا”: ” مدام فيه خونة وعملاء ومخانب.. يا ودي لا لا”.

واحتفلت ليبيا الأربعاء 08 أغسطس 2023 بشكل رسمي بالذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي.