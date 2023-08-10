أمن بنغازي: شرطة البركة تضبط شخصًا سرق مبلغًا ماليًا من مركبة مواطن

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة البركة نجح في القبض على شخص قام بسرقة مبلغ مالي من مركبة مواطن بجوار مصرف التجارة والتنمية بمنطقة البركة.

وذكرت المديرية أن مواطنًا تقدم بشكوى إلى مركز شرطة البركة مفادها تعرضه لسرقة مبلغ مالي من مركبته بالقرب من مصرف التجارة والتنمية بمنطقة البركة.

وأضافت مديرية الأمن أن رئيس مركز شرطة البركة عميد طارق نجم أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وأفادت المديرية أن أعضاء التحريات خرجوا للبحث والتحري وجمع المعلومات عن الفاعل وعند وصولهم تمت عملية جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من مكان الواقعة.

وبينت المديرية أن جهود التحريات أسفرت عن تحديد هوية الشخص المطلوب ومحل سكنه حيث تم انتقال أعضاء التحريات وضبطه والانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه اعترف بمانُسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.