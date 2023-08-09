“والي”: الوضع الصحي للمهاجرين مزري للغاية وفي تزايد بشكل يومي

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم اللواء 19 حرس حدود “علي والي” إن عدد المهاجرين غير القانونيين الموجودين على الحدود الليبية التونسية في تزايد مستمر بشكل يومي.

وأوضح “والي” في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن الوضع الصحي للمهاجرين غير القانونيين مزري للغاية، مشيراً إلى أنه يتم تسليم النساء والأطفال إلى منظمة الهجرة الدولية، فيما يتم تقديم الرعاية اللازمة للرجال وتسليمهم إلى الجهات المختصة.

وأضاف أنه لا يوجد أي تواصل مع الجانب التونسي بخصوص قضية المهاجرين غير القانونيين، وعملية انتشال الجثث مستمرة بالتعاون مع جهاز طب الطوارئ قبل تسليمها للجهات المختصة، وتجاوزت عدد الجثث الـ 35 جثة خلال المدة الماضية.

ونفى “والي” الاتهامات الموجهة لليبيا بخصوص المهاجرين غير القانونيين ، مشدداً على أنهم دخلوا من تونس إلى ليبيا.

وفي السياق ذاته، قال مدير مكتب الإعلام والتواصل بجمعية الهلال الأحمر توفيق الشكري إن عدد المهاجرين غير القانونيين العالقين بين الحدود الليبية التونسية يقدر بحوالي 600 مهاجر بينهم نساء وأطفال في أوضاع إنسانية صعبة جداً.

وأوضح الشكري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الهلال الأحمر تدخل فوراً، ويتم تقديم المساعدات كالأكل والشرب والخدمات الصحية والإسعافات الأولية والأدوية والرعاية اللازمة، ولكن الوضع يزداد سوءً ونحتاج دعم قوي.