نطاق الأزمة الصحية في السودان يبلغ مستوىً هائل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توسّع نطاق الأزمة الصحية في السودان إلى مستوى هائل، بحسب ما أعلنهُ ممثل منظمة الصحة العالمية، في السودان نعمة عابد.

عابد؛ وفي تدوينة نشرها عبر موقع «X» المعروف سابقًا بتويتر قال: «إن المنظمة تعمل بجد لتعزيز استجابتها، وذلك بتقديم الإمدادات الطبية الحيوية، وغيرها من الإمدادات الصحية الطارئة»

وفي سياقٍ ذي صلة؛ كشفت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 3 ملايين فرد نزحوا جراء الصراع في السودان.

المنظمة الدولية؛ قالت إن عدد النازحين، منذ اندلاع الصراع بالسودان في 15 أبريل الماضي، يفوق عدد النازحين المسجل على مدار الأعوام الأربعة الماضية، مشيرةً إلى فرار 926,841 شخصاً فرّوا إلى بلدان مجاورة للسودان.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قالت منظمة الصحة العالمية، إن ثلثي المستشفيات في السودان خرجت عن الخدمة بسبب الصراع الدائر هناك.

وبحسب بيان المنظمة؛ «خلفت ثلاثة أشهر من الصراع وضعا تواجه فيه البلاد أزمة إنسانية كارثية امتدت إلى ستة بلدان عبر إقليمين من أقاليم المنظمة؛ إذ يحتاج 24 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، منهم 6.‏2 مليون نازح داخلي في حين اضطر 757 ألف آخرون إلى الفرار عبر الحدود سعيا وراء سلامتهم»

وتابع البيان: «خرج أكثر من 67 في المائة من مستشفيات البلد من الخدمة في حين تتزايد التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على مرافق الرعاية الصحية»