في تصريح خاص .. موكلة هانبيال القذافي : موكلي لم يكن شاهدًا أو مشتبه به في قضية الصدر

أخبار ليبيا 24

قالت ريم يوسف الدبري موكلة هانبيال معمر القذافي إن موكلها لا يزال مضرب عن الطعام ولن يتوقف إلى أن يتم الإفراج عنه.

وأوضحت الدبري في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن الإضراب عن الطعام يعرضه كل يوم للدخول في منطقة الخطر وصحته أصبحت على المحك، مستغربة الصمت من الجانب اللبناني وإسكات صوت الضمير وتغييب كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقضاء لا يجسد القانون .

وأشارت الدبري إلى أن الرد الذي جاء على مذكرة النائب العام في ليبيا بأنها تاراها مجرد ردود إعلامية بالدرجة الأولى لأن المذكرة كانت شاملة ومستوفية لكل الضوابط القانونية، مؤكدة أن موكلها لم يكن يتمتع بمنصب أمني أو سيادي، وهذا ما قدمناه بالوثائق ولا توجد عليه أي قضية داخل ليبيا، وهذا شأن داخلي ليبي غير قابل للنقاش من أطراف خارجية.

وأضافت أن موكلها لم يكن شاهدًا أو مشتبه به ولا مطلوبًا أثناء فترة التحقيق العدلي الممتدة من 1981 إلى 2008، ولم يكن طرفاً في القضية علمًا بأن موكلها دخل الأراضي اللبنانية في زيارة عائلية لأسرة زوجته في سنة 2006، متسائلة لماذا لم يتم القبض عليه حينها ؟ ولماذا تم خطفه بعد مرور كل هذه السنوات في 2015، فأين كان ادعائكم عليه في قضية اختفاء موسى الصدر؟

وأكدت الدبري بأننا لا نسمح لأحد بأن يشكك في عدالة القضاء الليبي، وأن قضية المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي أصبحت قضية رأي عام والدولة الليبية ملتزمة بعدم السماح بالتعدي على مواطنيها خارج البلاد.