في الذكرى 83 لتأسيسه..ولي العهد: سيكون الجيش الوطني الليبي سلاحاً يذود عن حوض الوطن وينتصر لإرادة أهله

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استذكر ولي العهد الليبي الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي اليوم الأربعاء ذكرى تأسيس الجيش الوطني الليبي التي وافقت اليوم 09 أغسطس.

وقال السنوسي في تغريد عبر حسابه على “تويتر” :”في مثل هذا اليوم العزيز في ذاكرة وطننا ، التاسع من أغسطس من عام 1940 ميلادية ، نجحت إرادة آبائنا وأجدادنا وجهود الوطنيين المخلصين في تأسيس نواة الجيش الوطني الليبي”.

وأضاف ولي العهد :”هذا الصرح الذي وُضعت لبناته وأساسه خلال فترة عصيبة، ناضلت خلالها القيادات الوطنية الشريفة تحت راية الحركة السنوسية ، وفي وقت شهد تقلبات الحرب العالمية الثانية ؛ من أجل الحصول على استقلال بلادهم ، رفقة إخوانهم من كافة القبائل والمكونات من جميع أنحاء الوطن”.

وتابع السنوسي :”فخرنا بدور هذه المؤسسة العريقة, التي استمرت منذ يوم تأسيسها في تحمل المهام المنوطة بها من حماية للوطن ومقدراته ؛ لم يتأثر بسبب جنوح بعض أبنائها عن العقيدة التي تحكم مسارها، واختيارهم الانقلاب على مبادئها، ولكن أبناءنا من ضباط وضباط صف وجنود انتصروا في نهاية المطاف لإعادة راية الاستقلال إلى مكانها الذي تستحق وأوفوا بعهد الآباء والأجداد”.

وختم ولي العهد تغرديته :”سيكون الجيش الوطني الليبي دائماً وكما أراده مؤسسوه ومنتسبوه ، سلاحاً يذود عن حوض الوطن وينتصر لإرادة أهل هذا البلد الكريم”.