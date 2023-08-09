في الذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي.. حفتر يلتقي ضباط رئاسة أركان الوحدات الأمنية

9 أغسطس، 2023 9:17 م
3

أخبار ليبيا 24

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، ضباط رئاسة أركان الوحدات الأمنية بمناسبة الذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي.

وأثنى القائد العام خلال اللقاء على دور رئاسة أركان الوحدات الأمنية وعلى انضباط وجاهزية كافة وحداتها، وحثّهم على بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة للرفع من كفاءاتهم.

وتحيي ليبيا اليوم 9 أغسطس الذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي، تحت قيادة الملك إدريس السنوسي، لمواجهة الاستعمار الإيطالي.

9 أغسطس، 2023 9:17 م
3

المزيد من الأخبار

عقيلة صالح يخطر المنفي بقرار النواب بشأن إلغاء ضم ميناء الخمس للقاعدة البحرية

9 أغسطس، 2023 9:31 م
شركة الكهرباء

بعد انقطاع تام.. عودة الكهرباء بشكل تدريجي على مناطق ليبيا

9 أغسطس، 2023 9:00 م
المهاجرين غير القانونيينش

“والي”: الوضع الصحي للمهاجرين مزري للغاية وفي تزايد بشكل يومي

9 أغسطس، 2023 8:53 م
موكلة هانبيال القذافي

في تصريح خاص .. موكلة هانبيال القذافي : موكلي لم يكن شاهدًا أو مشتبه به في قضية الصدر

9 أغسطس، 2023 8:44 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى