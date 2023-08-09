في الذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي.. حفتر يلتقي ضباط رئاسة أركان الوحدات الأمنية

أخبار ليبيا 24

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، ضباط رئاسة أركان الوحدات الأمنية بمناسبة الذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي.

وأثنى القائد العام خلال اللقاء على دور رئاسة أركان الوحدات الأمنية وعلى انضباط وجاهزية كافة وحداتها، وحثّهم على بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة للرفع من كفاءاتهم.

وتحيي ليبيا اليوم 9 أغسطس الذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي، تحت قيادة الملك إدريس السنوسي، لمواجهة الاستعمار الإيطالي.