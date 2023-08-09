روسيا تتمكن من إسقاط مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكنت الدفاعات الجوّية الروسيّة من إسقاط مسيرتين كانتا متّجهتين إلى موسكو.

رئيس بلدية المدينة، سيرغي سوبيانين قال عبر تطبيق تلغرام: «سُجّلت محاولة طائرتَين مسيّرتَين عسكريّتَين التحليق فوق مدينتنا. وقد أُسقِطت كلتاهما بواسطة الدفاع الجوّي، واحدة في منطقة دوموديدوفو – جنوبي العاصمة، والثانية في منطقة طريق مينسك السريع».

وتابع: «حالياً لا توجد معلومات عن ضحايا» وفق قوله.

وفي وقتٍ سابق، نفذت روسيا هجومًا عنيفًا على أوكرانيا عبر إطلاقها 28 طائرة مسيرة مفخخة إيرانية الصنع على ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا وعلى العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

الجيش الأوكراني، قال في بيانٍ إن هذا الهجوم يأتي قبل ساعات فقط من بدء قمة لحلف شمال الأطلسي ناتو في ليتوانيا ستركز على سبل مواجهة التهديدات الأمنية الروسية.

مبينًا أن سلاح الجو الأوكراني تمكن من إسقاط 26 من طائرات «شاهد» إيرانية الصنع التي أطلقتها روسيا.

رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو قال في منشور عبر تلغرام «العدو هاجم كييف من الجو للمرة الثانية هذا الشهر»، بحسب قوله.