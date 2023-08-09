رئيس مجلس الأمة التركي يعبر عن ثقته باستمرار العلاقات الثنائية مع ليبيا وتطويرها

9 أغسطس، 2023 8:45 ص
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أخبارليبيا24

عبر رئيس مجلس الأمة التركي نعمان كورتولموش عن مدى ثقته باستمرار العلاقات الثنائية الراسخة بين ليبيا وتركيا وتطويرها في جميع المجالات.

وأكد كورتولموش – خلال رسالة تهنئة لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة – على أن التعاون القائم بين مجلسي الدولتين هو من أهم العناصر التي تعطي حراكاً للعلاقة بين البلدين.

وهنأ رئيس مجلس الأمة المجلس الأعلى للدولة بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، معبرًا عن تمنياته بتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها.

9 أغسطس، 2023 8:45 ص
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