خلال لقائه وجهاء من التبو..الكوني يؤكد اهتمام الرئاسي بالجنوب الليبي

أخبارليبيا24

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اهتمام المجلس بالجنوب الليبي بوصفه بالعمق الاستراتيجي للوطن.

وأفاد الكوني خلال لقائه عدد من وجهاء وأعيان قبيلة التبو حرص الرئاسي على تنفيذ المشاريع التنموية في مناطقه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

وأشاد النائب بانحياز سكان مناطق الجنوب للوطن والمحافظة على وحدة التراب الليبي طيلة السنوات الماضية ، بتحملهم تدني الخدمات، وضنك الحياة فيه، وعدم مغادرته لمدن الشمال.

واستعرض الوجهاء والأعيان مع الكوني المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات في عديد المجالات لاسيما التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

وأثنى الوجهاء والأعيان على جهود النائب التي تهدف لاستقرار ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، وأعلنوا بأنهم جزء منه للمساهمة في استقرار الوطن ولم شمله.