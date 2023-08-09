بلينكن: الولايات المتحدة تجدد دعمها لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في أفريقيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال حديثه مع رئيس النيجر محمد بازوم، استمرار جهود بلاده في إيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في الدولة الأفريقية.

بلينكن؛ و في تغريدة قلب : «تكرر الولايات المتحدة دعوتها للإفراج الفوري عنه وعن أسرته».

من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر،: «لا يزال لدينا أمل، لكننا أيضاً واقعيون جداً ونأمل أن يتغير الوضع، ولكن في الوقت نفسه نتكلم بوضوح عن تداعيات عدم العودة إلى النظام الدستوري، بما في ذلك عبر أحاديث مباشرة مع قادة المجلس العسكري أنفسهم» على حد قوله.

وفي وقتٍ سابق؛ رفض المجلس العسكري في النيجر، البعثة الدبلوماسية الأخيرة من دول غرب إفريقيا التي تهدف إلى استعادة النظام الدستوري بعد انقلاب 26 يوليو، وقاومت ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ويستعد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لعقد قمة يوم الخميس لمناقشة مواجهتهم مع المجلس العسكري الذي يتحدى الموعد النهائي في 6 أغسطس لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

واتفق قادة دفاع (الإيكواس) على خطة عمل عسكرية محتملة من المتوقع أن يدرسها رؤساء الدول خلال قمتهم بالعاصمة النيجيرية أبوجا.