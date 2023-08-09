بعد انقطاع تام.. عودة الكهرباء بشكل تدريجي على مناطق ليبيا

9 أغسطس، 2023 9:00 م
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شركة الكهرباء
شركة الكهرباء

أخبار ليبيا 24

بدأ التيار الكهربائي بالعودة بشكل تدريجي على مناطق ومدن ليبيا بعد انقطاع تام استمر ما يقارب الـ 6 ساعات على مختلف مناطق البلاد.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها تعمل على إعادة التيار إلى جل المناطق بشكل تدريجي وفق الجدول الزمني المحدد من قبل إدارة التحكم الوطني بعد انتهاء تجارب فنية على دائرة جنوب طرابلس.

وأرجعت الشركة في تنويه نشرته ظهر اليوم سبب الانقطاع إلى تجارب فنية لشحن إحدى دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة 400 ك. ف رفقة شركة سيمنس الألمانية بالتحديد بمنطقة جنزور، لافتة إلى أن التيار سيعود فور الانتهاء منها.

9 أغسطس، 2023 9:00 م
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