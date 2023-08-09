الهلال الأحمر الليبي: أزمة المهاجرين العالقين على الحدود الليبية التونسية لا تزال مستمرة

9 أغسطس، 2023 10:32 ص
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أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الليبي توفيق الشكري اليوم الأربعاء إن أزمة المهاجرين العالقين على الحدود الليبية – التونسية ، لا تزال مستمرة منذ شهر تقريباً.

وأوضح الشكري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الهلال الأحمر تدخل فوراً، ويتم تقديم المساعدات كالأكل والشرب والخدمات الصحية والإسعافات الأولية والأدوية والرعاية اللازمة، ولكن الوضع يزداد سوءً ونحتاج دعم قوي.

وأضاف أن عدد المهاجرين العالقين 600 مهاجر غير شرعي تقريبا ، عدد العالقين بالحدود الليبية التونسية “راس اجدير” حوالي 320 مهاجر، و 240 مهاجر في منطقة العسة، بينهم 45 طفلاً و 21 امرأة حبلى.

وأشار مدير المكتب إلى أن العمل يتم عن طريق جمعية الهلال الاحمر بالتعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية كبعثة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، والوضع يحتاج وقفة جادة لتوفير كافة احتياجاتهم.

9 أغسطس، 2023 10:32 ص
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