المنفي وباتيلي يبحثان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الأربعاء في طرابلس، حسب بيان مقتضب للمكتب الإعلامي للمجلس.

ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات التي وعد باتيلي بتكثيفها مع مختلف الأطراف الليبية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي يأمل الليبيون والأمم المتحدة أن تُتوَّج بإجراء الانتخابات.

والتقى باتيلي خلال الأيام الماضية كلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والنائب العام المستشار الصديق الصور ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكذلك القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني.

ويوم الأحد الماضي، زار المنفي مدينة بنغازي حيث اجتمع مع حفتر، لبحث تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادلة ونزيهة.

كما تفقد المنفي عددًا من المشاريع التنموية بالمدينة، للوقوف على متطلبات استكمالها قبل انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام، ورافقه خلال الجولة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وأعضاء لجنة الإعمار والاستقرار برئاسة حاتم العريبي.