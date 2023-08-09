المصارف الأمريكية تتكبد خسائر فادحة تفوق 19 مليار دولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تجاوزت خسائر المصارف الأميركية قرابة 19 مليار دولار من الخسائر على القروض المتعثرة.

صحيفة فايننشال تايمز؛ بيّنت في تقرير لها، أن هذا «المستوى هو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، بسبب مواجهة المقرضين ارتفاع حالات التخلف عن السداد بين مقترضي بطاقات الائتمان والعقارات التجارية، إذ أبلغ المقرضين عن 18.9 مليار دولار، فيما يسمى بالخصم – خسائر على القروض التي جرى تصنيفها على أنها غير قابلة للاسترداد خلال الربع الثاني، بزيادة تقارب 17 في المائة عن الأشهر الثلاثة السابقة، و75 في المائة أعلى من الفترة نفسها من العام الماضي»

وفي سياقٍ منفصل، انخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021، وسجل 3 % في يونيو مقارنة بالعام السابق، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى تراجع أسعار البنزين وأسعار تذاكر الطيران

رقم التضخم الذي أعلنته الحكومة الأمريكية تراجع بشكل حاد عن معدل سنوي قدره 4% في مايو، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ومع تباطؤ الزيادات في الأسعار – أو حتى الانخفاض التام – عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات، يقول العديد من الاقتصاديين إنهم يعتقدون أن البنك المركزي يمكن أن يؤجل ما كان متوقعا أن يكون رفعا آخر في أسعار الفائدة في سبتمبر، إذا استمر التضخم في التباطؤ.