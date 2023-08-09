المركزي يصدر توضيحا بخصوص بيانه الشهري عن الإيراد والإنفاق

أخبار ليبيا 24

أصدر مصرف ليبيا المركزي، بيانا حول الملاحظات المتكررة بشأن البيان الشهري للإيراد والإنفاق الذي يصدره.

وأكد المركزي، إنه وبناءا على الملاحظات المتكررة بشأن البيان الشهري حول تفاصيل الإنفاق للقطاعات والوزارات والجهات التابعة.

ونوه المصرف، أن البيان الشهري، يتضمن كافة تفاصيل الانفاق المتعلقة بالجهات والمؤسسات التابعة للقطاعات، ويمكن الاطلاع عليها بالضغط على اسم القطاع أو الوزارة المعنية.

وأورد المصرف المركزي، فيديو توضيحي لكيفية الاطلاع على تفاصيل الإنفاق الواردة في البيان الشهري له.