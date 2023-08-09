الكوني: نظام المحافظات تتحقق معه العدالة في توزيع موارد الدولة

أخبار ليبيا 24

استعرض عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، رؤيته للعمل بنظام المحافظات، لقدرته على تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة، وذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، رئيس ونائب مجلس شيوخ ليبيا، والمستشارين المختصين في الإدارة المحلية.

وأكد الكوني على إسهام اللامركزية في الحد من الفساد المالي والإداري، من حيث تسهيلها المراقبة المباشرة لأوجه صرف المال العام من خلال المحافظات، وتفكيك تكدس الثروة في يد السلطة المركزية.

وأشار إلى لقاءاته مع عدد من عمداء البلديات، وترحيبهم بعودة العمل بنظام المحافظات، لافتا إلى أهمية هذا النظام في تخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي.

كما أكد الكوني على ثقته في قدرة مجلس الشيوخ والمستشارين على تقديم الرؤي التي من شأنها الإسهام في نجاح تنفيذ رؤية عودة العمل بنظام المحافظات.

من جانبهم رحب المستشارين بعودة العمل بنظام المحافظات من خلال لجان فنية متخصصة تراعي فيها جغرافيا المحافظات، حتى تحقق أهدافه في خدمة المواطنين.

وجدد الكوني، خلال الفترة الماضية، الحديث عن ضرورة العمل بنظام المحافظات واللامركزية، وهو النظام الذي اعتبره سينقذ العاصمة من الضغوطات والحروب، ويخفف عن الحكومة المركزية تشعب المطالب وتراكم الانتظار.