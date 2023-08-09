رغم تورطه في تهم فساد مالي.. الكبير يترأس ندوة حول مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أخبار ليبيا 24

رغم الاتهامات المتواصلة بحقه باستمرار الفساد وتفشيه في البلاد، وتصدر ليبيا أكثر 10 بلدان فسادا في العالم، نظم مصرف ليبيا المركزي، ندوة عن تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية.

وافتتح الندوة، محافظ المصرف المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصديق الكبير.

وتهدف الورشة، وفق بيان للمصرف المركزي على صفحته، إلى تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرفع من إمكانياتها في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

جدير بالذكر أن الورشة، نظمتها وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في طرابلس، وبحضور مديري الامتثال ونوابهم بالمصارف التجارية الليبية.