القائد العام يكلف الشامخ بإمرة الكتيبة “101” مشاة وتكليفه بعدة مهام في مدينة سبها

أخبار ليبيا 24

أصدر القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قرارا بإعادة تسمية الكتيبة العاشرة مشاة إلى الكتيبة “101”مشاة وضمها إلى رئاسة الأركان البرية التابعة للقوات المسلحة، وتعين النقيب أحمد عبد الله الشامخ آمر الكتيبة “101” مشاة.

يذكر أن الكتيبة “101” مشاة مكلفة بتأمين مدينة سبها جنوب غرب ليبيا، وكلفت بمهام عدة أهمها حماية المنشآت والمؤسسات الحيوية والخدمية، بالإضافة إلى تكليف دوريات استطلاع ومراقبة الحدود البرية مع دول النيجر والسودان جنوب البلاد.