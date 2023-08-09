الدبيبة يؤكد على موقف ليبيا مع منظمة “الإيكواس” تجاه الأوضاع في النيجر

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لسفير النيجر في ليبيا “أسياد أغ كاتو” على تناغم موقف ليبيا مع منظمة “الإيكواس” والاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي تمر بها النيجر.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، سفير النيجر في ليبيا بحضور نائب رئيس الوزراء “حسين القطراني”.

وقدم سفير النيجر للدبيبة شرحاً لطبيعة الأوضاع التي تمر بها النيجر نتيجة التطورات السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد.

من جانبه، أكد الدبيبة للسفير النيجري أن موقف ليبيا واضح تجاه ما يحدث في النيجر، مشدداً على ضرورة المحافظة على الاستقرار وعدم السماح بالفوضى لما سيكون لذلك من تبعات سلبية على النيجر وكافة البلدان المجاورة.