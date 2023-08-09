الحويج يعلن عن مبادرة “وثيقة التأمين الصحي” للأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود

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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عن مبادرة “وثيقة التأمين الصحي” للأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة.

وتوفر المبادرة بحسب قرار الحويج رقم 431 لسنة 2023م، خدمات التأمين الصحي لصالح الأسر ذوي الدخل المحدود من أصحاب المعاشات الأساسية على أن تكون الأولوية للأيتام والأرامل وأصحاب المعاشات الضمانية التي لا يتجاوز دخلهم 800 دينار ليبي شهرياً، والأُسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 900 دينار ليبي، إضافة الى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

واشترط القرار على المنتفعين من الفئات المحددة ألا يكون قدر صدر لهم وثائق تأمين صحي من القطاع العام والخاص سواء بصفة أصيلة أو شملهم عن طريق أحد فروعهم وأن لا يكونوا من المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة.

ودعا الحويج، هيئة الإشراف على التأمين التابعة للوزارة التنسيق بين شركات التأمين والجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الفئات المستهدفة وفق ضوابط القرار بشأن المنتفعين بوثائق التأمين الصحي الصادرة عن الشركات ضمن التزامها بالمسؤولية الاجتماعية

وأكد على أن تُدرج المبادرة ضمن تطبيق مدونة السلوك للشركات ” في شقيها الخاص بالمسؤولية الاجتماعية” حيث تتولى شركات التأمين الوطنية والمشتركة وفروع الشركات الأجنبية العاملة بالسوق الليبي إصدار وثائق التأمين الصحي والوفاء بقيمة علاج المنتفع وسداده إلى مقدمي خدمات العلاج الطبي.