الإنقاذ البحري تاجوراء ينتشل جثماني شقيقين قضيا غرقا

9 أغسطس، 2023 11:42 ص
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أخبارليبيا24

أعلنت وحدة الإنقاذ البحري تاجوراء عن انتشال جثماني الشقيقين مهند وياسر مصطفى سعد الله من شاطئ “سكوليو واعر” بطرابلس.

وأوضحت أن الشقيقين مهند (22 عاماً) وياسر (15 عاماً) ، غرقا في شاطئ سكوليو واعر، الذي يعتبر شاطئ مفتوح وخطر، وهم من منطقة جنزور، حيث تم تسليم جثمانيهما إلى مستشفى القلب تاجوراء.

ونوهت وحدة الإنقاذ البحري تاجوراء أن البحر لا يزال غير صالح للسباحة لعدم هدوء التيارات الشمالية التي تُشكل تيارات ساحبة.

وطالبت الوحدة المصطافين عدم دخول البحر نهائياً وعدم السباحة إلى حين الهدوء التام للبحر ، خوفا وحرصا على سلامتهم وسلامة أطفالهم.

وأوضحت وحدة الإنقاذ البحري عبر حسابها الرسمي، أن البحر سيشهد الأيام القادمة هدوء تام ، داعيين المصطافين بالصبر و اتباع الإرشادات.

9 أغسطس، 2023 11:42 ص
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