وفقًا للجدول الموحد..أبوجناح يوقع قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية

8 أغسطس، 2023 5:24 م
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أخبارليبيا24

وقع نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح الدفعة الثامنة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالجهات التابعة لوزارة الصحة.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أنه سيتم تسليم هذه القرارات للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية.

وأوضحت الحكومة أنه بعد تسليم القرارات للمستشفيات والمراكز الطبية يتيح لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الجديدة.

8 أغسطس، 2023 5:24 م
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