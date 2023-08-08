مكافحة الهجرة في طبرق ترحل 46 مراهقًا مصريًا دخلوا ليبيا بطريقة غير قانونية

أخبار ليبيا 24

رحل جهاز مكافحة الهجرة في طبرق، اليوم الثلاثاء، 46 مهاجرًا مصريًا إلى بلادهم عبر منفذ أمساعد- السلوم الحدودي البري بين ليبيا ومصر.

واطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة من قوائم تضم أسماء المهاجرين المرحلين صادرة عن جهاز مكافحة الهجرة طبرق.

والخميس 03 أغسطس 2023 تمكنت قوة مشتركة من القوات المسلحة وأمن طبرق، من تحرير أكثر من 500 مهاجر من جنسيات مختلفة كانوا محتجزين داخل مخازن لتهريب البشر في إمساعد وطبرق.

وقال مراسل وكالة أخبار ليبيا 24، إن قوات الأمن والجيش تمكنتا من تحرير 500 مهاجر كانوا داخل مخازن لتهريب البشر في كل من إمساعد وطبرق.