مكافحة المخدرات : ضبط “4” تجار مخدرات أحدهم وافد تشادي في أجدابيا ومصراتة

أخبار ليبيا 24

تعد جرائم المخدرات من أكثر الجرائم الجنائية تعقيداً سواء من حيث الاكتشاف والإثبات أو من حيث التحقيق فيها، فهي تحتاج إلى جهد كبير وعمل دقيق أثناء التعامل معها من قبل الجهات المعنية لمكافحتها.

ويعمل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل مستمر على تطوير أساليبها وتعزيز إمكاناتها وإحباط المحاولات الإجرامية للمتاجرين بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتعاون مع بقية التشكيلات والأجهزة الأمنية، فهي تعمل بشكل متواصل وجهد كبير من خلال إداراتها الجغرافية وأقسامها من أجل حماية المجتمع من جرائم المخدرات وكبح جماح انتشارها.

وأعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط تاجري مخدرات في أجدابيا، أحدهما وافد تشادي، بحوزتهما 741 قرصا مخدرا نوع «ترامادول».

وأوقف أعضاء التحريات الوافد بحوزته 700 قرص، واتُخذت الإجراءات القانونية ضده، ثم أحيل إلى النيابة العامة، وفق بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

كما ضبط المتهم الآخر متلبسا خلال عملية بيع، وبالاستدلال معه اعترف بما نُسب إليه، ثم أحيل إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وفي سياق ليس ببعيد، تمكن أعضاء التحري من القبض على شخصين ليبيين الجنسية في وسط مدينة مصراته داخل سيارتهما من خلال رصد وتتبع مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية،

وقال جهاز المكافحة إنه بعد إعداد كمين تم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم عدد (2) قطع بنية اللون يشتبه في كونها من مخدر الحشيش.

يشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص، وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.