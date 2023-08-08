محصول الحبوب الأوكراني يصل إلى 55 مليون طن متري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، تاراس فيسوتسكي، في تصريحاتٍ صحفية أن محصول الحبوب الأوكراني قد يتراوح من 50 إلى 55 مليون طن متري هذا العام مقارنة مع 53 مليون طن في العام الماضي، وفقَ قوله.

بدوره توعّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالردّ على هجمات روسيا في البحر الأسود لضمان عدم حصار مياهها وقدرتها على استيراد وتصدير الحبوب وسلع أخرى.

وكالة رويترز للأنباء أوردت أن الرئيس الأوكراني توعد بالرد بعد أيام من هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية محملة بالمتفجرات أصابت سفينة حربية روسية بالقرب من ميناء روسي رئيسي وناقلة روسية.

وبحسب رويترز قال زيلينسكي: «إذا استمرت روسيا في الهيمنة على البحر الأسود، خارج أراضيها، وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى، أو أطلقت الصواريخ على موانئنا، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه. هذا دفاع عادل عن فرصنا، في أي ممر».

و أسفرت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا خلال شهر يوليو المنصرم، عن تدمير محاصيل الحبوب التي تقدر بنحو 180 ألف طن متري.

وزارة الخارجية الأوكرانية؛ قالت إن روسيا شنت خلال تسع أيام من شهر يوليو الماضي ضربات جوية بعد انسحابها من اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي وقتٍ سابق.. انسحب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.