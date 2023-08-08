محامي السنوسي: تأجيل النظر في الدعوى خلال جلسة أمام محكمة جنايات طرابلس إلى الـ 11 من سبتمبر

8 أغسطس، 2023 3:49 م
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عبدالله السنوسي
عبدالله السنوسي

أخبارليبيا24- حاص

قال محامي رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي، أحمد نشاد، اليوم الثلاثاء، إنه تم تأجيل النظر في الدعوى خلال جلسة أمام محكمة جنايات طرابلس إلى الـ 11 من سبتمبر المقبل.

وأوضح نشاد في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هذة المرة السادسة التي لم يتم فيها إحضار موكلة إلى مكان انعقاد الجلسة من محبسه، مشيراً إلى أن العرقلة بسبب السلطات الأمنية التي تحتجز موكله.

وتوقع المحامي أن ظروف حبس السنوسي سيئة، وصحته لا تحتمل، وأن آخر كشف طبي أجري له كان منذ عام وفقاً للمعلومات الواردة لهم.

8 أغسطس، 2023 3:49 م
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