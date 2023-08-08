ليبيا تعزي المغرب في وفاة ” 24 “شخص إثر انقلاب سيارة نقل

8 أغسطس، 2023 9:38 ص
1
ليبيا تعزي المغرب
ليبيا تعزي المغرب

أخبار ليبيا 24

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن خالص تعازيها لحكومة وشعب المملكة المغربية في وفاة “24” شخصا على اثر انقلاب سيارة نقل بإقليم أزيلال جنوب شرق العاصمة الرباط .

وعبرت وزارة الخارجية عن تعاطف وتضامن دولة ليبيا حكومة وشعبا مع المملكة المغربية في هذا المصاب الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان “24” شخصا لقوا حتفهم في حادث سير وقع يوم الأحد الماضي بإقليم أزيلال، شرق الرباط، حسب وكالة الأنباء المغربية .

 

8 أغسطس، 2023 9:38 ص
1

المزيد من الأخبار

مركز لخدمات مرضى الكلى

بنغازي تحتفل بافتتاح أكبر مركز لخدمات مرضى الكلى

8 أغسطس، 2023 9:44 ص
ضبط تجار مخدرات

مكافحة المخدرات : ضبط “4” تجار مخدرات أحدهم وافد تشادي في أجدابيا ومصراتة

8 أغسطس، 2023 9:11 ص
الإخواني خالد المشري

بعد خسارته .. المشري أنا مثل “خالد بن الوليد” وحريص على خدمة ليبيا

8 أغسطس، 2023 8:56 ص
حالة الطقس

صافية إلى قليلة السحب.. استقرار حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا

8 أغسطس، 2023 8:43 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى