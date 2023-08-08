ليبيا تعزي المغرب في وفاة ” 24 “شخص إثر انقلاب سيارة نقل

أخبار ليبيا 24

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن خالص تعازيها لحكومة وشعب المملكة المغربية في وفاة “24” شخصا على اثر انقلاب سيارة نقل بإقليم أزيلال جنوب شرق العاصمة الرباط .

وعبرت وزارة الخارجية عن تعاطف وتضامن دولة ليبيا حكومة وشعبا مع المملكة المغربية في هذا المصاب الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان “24” شخصا لقوا حتفهم في حادث سير وقع يوم الأحد الماضي بإقليم أزيلال، شرق الرباط، حسب وكالة الأنباء المغربية .